Adıyaman'da Şehit ve Gazi Ailelerine Ücretsiz Giriş

Adıyaman'da hizmet veren Gazihan Dede Mesire Alanı'nda, şehit ve gazi ailelerine yönelik anlamlı bir uygulama hayata geçirildi. Alınan kararla, şehit ve gazi yakınlarından mesire alanına giriş ücreti alınmayacak.

Mesire alanı girişine asılan bilgilendirme tabelasında, "Bu işletmede, şehit yakınlarından ve gazilerimizden giriş ücreti alınmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olan Gazihan Dede Mesire Alanı'nda ayrıca çevre temizliği ve ortak kullanım alanlarına ilişkin uyarılar da yer aldı.

Yetkililer, uygulamanın şehit aileleri ve gazilere duyulan minnetin bir göstergesi olduğunu belirterek, bu ailelerin sosyal yaşamdan daha rahat faydalanabilmesi amacıyla giriş ücretinin kaldırıldığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı