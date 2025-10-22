Haberler

Şehit ve gazi aileleri CHP'li Başarır hakkında suç duyurusunda bulunacak

Güncelleme:
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, cumhuriyetin seçilmiş cumhurbaşkanına, milletin oylarıyla başa gelmiş bir lidere karşı bu kadar seviyesiz, nefret dolu bir dil kullanmanın siyasetle de demokrasiyle de ahlakla da bağdaşmadığını belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan, bu milletin iradesinin sembolüdür. Milletin oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanına 'Çatlasa da, patlasa da, çıldırsa da, kudursa da' gibi ifadelerle saldırmak, aslında milletin iradesine hakaret etmektir. Bu topraklarda siyaset, hizmetle, fikirle, icraatla yapılır. Ama siz öfke, kin ve saygısızlıkla siyaset yapmaya alışmışsınız. Bu milletin gözünde artık hiçbir değeriniz kalmadı. Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kullandığı seviyesiz dil ve üsluptan dolayı şehit ve gazi aileleri olarak suç duyurusunda bulunacağız. Ali Mahir Başarır'a soruyoruz milletin seçtiği cumhurbaşkanına hakaret etmek mi 'namuslu' siyaset? Nefretle, öfkeyle, kinle konuşmak mı 'demokrat' olmak? Yoksa kendi nefretini 'siyasi mücadele' diye pazarlamak mı sizin anladığınız namus? Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 40 yılı aşkın bir siyasi mücadelenin içinde milletten aldığı güçle tanklara da, vesayete de, darbelere de direnmiş bir liderdir. Bugün kalkıp ona parmak sallayanlar, yarın yine milletin ferasetiyle siyasi tarihin tozlu raflarında yerlerini alacaklardır. Unutmayın Erdoğan'ı değil, milletin iradesini hedef alıyorsunuz. Milletin liderine saldırmak, bu millete saldırmaktır. Siyasi rekabetin bir adabı vardır. Siz onu çoktan kaybettiniz. Ama bu millet, edebe sahip çıkanla kinle hareket edeni çok iyi ayırt eder. Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, Türkiye'ye dil uzatmaktır ve bu millet kendi iradesine el uzatana asla izin vermez. Seviyesiz Ali Mahir Başarır'ın derhal dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. Şehit ve gazi aileleri olarak biz de bu ahlak yoksunu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
