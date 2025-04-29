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Şehit Uzman Jandarma Mustafa Uğurelli kabri başında dualarla anıldı

Şehit Uzman Jandarma Mustafa Uğurelli kabri başında dualarla anıldı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde 2008 yılında şehit olan Uzman Jandarma Mustafa Uğurelli, şehadetinin 17. yıl dönümünde Yahşihan'da isminin verildiği okulda ve mezarı başında dualarla anıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2008 yılında şehit olan Uzman Jandarma Mustafa Uğurelli, şehadetinin 17. yıl dönümünde Yahşihan'da isminin verildiği okulda ve mezarı başında dualarla anıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tatafından düzenlenen anma töreninde, Yahşihan ilçesinde bulunan Şehit Uzman Jandarma Mustafa Uğurelli İlkokulu'nda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Şehitlikte devam eden törende, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kıdemli Albay Hasan Acar, öğrenciler ve jandarma personeli şehit Mustafa Uğurelli'nin mezarına karanfil bıraktı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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