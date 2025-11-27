Haberler

Şehit Uzman Çavuş'un emanetlerine sürpriz doğum günü

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün kızları için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün kızları için doğum günü etkinliği düzenlendi. Ayşe Mina ve Aysima kardeşlerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan ve önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen bir mağarada 6 Temmuz'da yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kalmıştı. Hastaneye sevk edilen askerlerden 12'si şehit oldu. Şehit olan 12 askerden biri olan Ümit Üzüm'ün naaşı, 8 Temmuz Salı günü Kayseri'de düzenlenen törenin ardından defnedilmişti.

Şehit olan Ümit Üzüm'ün kızları Ayşe Mina ve Aysima kardeşler için doğum günü programı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Vali Yılmaz Şimşek, eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek ve kız kardeşlerin arkadaşları katıldı. Sürpriz doğum günü karşısında büyük bir mutluluk yaşayan kardeşler, Şimşek çiftinin getirdiği hediyeleri açarken heyecanlarını gizleyemedi. Çocukların doğum günü etkinliğine katılarak onlara unutulmaz bir an yaşatan Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Ayşe Mina ve Aysima kardeşlere sağlıklı ömürler dileğinde bulundu. Program Nasrettin Hoca gösterisi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
