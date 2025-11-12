Haberler

Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Kandemir'in en büyük hayali yarım kaldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Kandemir'in en büyük hayali yarım kaldı Haber Videosunu İzle
Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Kandemir'in en büyük hayali yarım kaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir, oğlunun 1 sene önce evlendiğini belirterek, "Bu sene Japonya'ya gitti geldi, gezdi. Dünyanın etrafını gezecekti ama kısmet olmadı." dedi.

  • TSK'ya ait C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü ve 20 askeri personel şehit oldu.
  • Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir 1 sene önce evlendi ve Kayseri'de yaşıyordu.
  • Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir ticaretle uğraşıp emekli oldu, annesi Canan Kandemir öğretmenlikten emekli oldu.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere dün yola çıkan TSK'ya ait C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü. MSB uçakta bulunan 20 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı.

1 SENE ÖNCE EVLENMİŞ

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in (31) şehadet haberi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki babaevine ulaştı. Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir'in (58) ticaretle uğraştığı ve emekli olduğu, annesi Canan Kandemir'in de öğretmenlikten emekli olduğu öğrenildi. Şehit Pilot Cüneyt'in eşi Defne Kandemir ile 1 sene önce evlendiği ve Kayseri'de yaşadıkları öğrenildi.

Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in en büyük hayali yarım kaldı

"DÜNYAYI GEZECEKTİ, KISMET OLMADI"

Gözyaşları içinde konuşan baba Adil Kandemir, "Pilot oğlum Cüneyt Kandemir ve 20 şehide, hepsine rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Evladımız, vatan için hepsi cennete gidecek. Çok üzgünüm. Geçen sene evlenmişti. Hayallerinin hepsini gerçekleştirdi kısa bir sürede. Bu sene Japonya'ya gitti geldi, gezdi. Dünyanın etrafını gezecekti ama kısmet olmadı. Diğer askerlerimize nasip olur inşallah. Vatan için varız, evladım da vatan için şehit oldu" dedi.

Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in en büyük hayali yarım kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
Akdeniz'de art arda 3 korkutan deprem! Naci Görür'den jet açıklama geldi

Art arda 3 korkutan deprem oldu, Naci Görür'den jet açıklama geldi
Zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi

Dev zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.