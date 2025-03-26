İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi yakalandı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in 'boykot' çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in boykot çağrısına ilk tepki
İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili kafaları daha da karıştıran sözler

Şehit Üsteğmen İsmail Moray, Edremit'te dualarla anıldı

Şehit Üsteğmen İsmail Moray, Edremit'te dualarla anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt kırsalında 25 Mart 1994'te terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Kıdemli Üsteğmen İsmail Moray, şehadetinin 31. yıl dönümünde Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen iftar programıyla anıldı.

Muş'un Malazgirt kırsalında 25 Mart 1994'te terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Kıdemli Üsteğmen İsmail Moray, şehadetinin 31. yıl dönümünde Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen iftar programıyla anıldı.

Güre Jandarma Karakol Komutanlığında gerçekleştirilen iftar programına şehidin annesi Necla Moray ve kardeşi Murat Moray'ın yanı sıra Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Özdemir ve Güre Jandarma Karakol Komutanlığı personeli katıldı.

İftar programında konuşan Kaymakam Ahmet Odabaş, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Duygu dolu anların yaşandığı programda, şehit Moray ve tüm şehitler için dualar edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title