Üye Girişi
Haberler
AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı
Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak

Muharrem İnce'ye ilişkin bomba iddia!
5 öğrencisini yangında kaybetti, kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi de kurtardı

Kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi faciadan kurtardı
Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk 11'leri

Şehit Taha Nergiz, Erzurum'da dualarla anıldı

Şehit Taha Nergiz, Erzurum'da dualarla anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 Aralık 2024'te Isparta'da yaşanan askeri helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz için memleketi Erzurum'da bir mevlit programı düzenlendi.

9 Aralık 2024'te Isparta'da yaşanan askeri helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz için memleketi Erzurum'da bir mevlit programı düzenlendi.

Erzurum Valiliği'nin himayesinde, Palandöken Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'nün iş birliğiyle gerçekleşen program, Miraç Kandili gibi özel bir günde Güzelyurt Mahallesi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yaptığı açıklamada, şehitlerin hatırasını yaşatmanın büyük bir görev olduğunu vurguladı ve "Şehitlerimiz, milletimizin gururu ve onurudur. Onları dualarla anmak ve gelecek nesillere aktarmak adına bu tür programları düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla Şehit Taha Nergiz'i rahmetle andı. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, program sonunda katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Manevi bir atmosfer içinde sona eren bu anlamlı etkinlik, şehidin aziz hatırasını yaşatmak ve milletin şehitlerine olan minnetini bir kez daha ifade etmek adına büyük bir değer taşıdı.

Güzelyut Camisinde düzenlenen mevlit programına Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, askeri yetkililer, vatandaşlar ve şehidin ailesi ve şehit yakınları katıldı. Program yemek programıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ünlü oyuncunun oğlu ölümden döndü
img

Herkes bu hareketini konuşuyor
img

İfadeye çağırılan ünlü oyunculara tek bir soru yöneltilmiş
Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Kartal'ın hasreti dinmek bilmiyor
İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

Ateşkesin bitmesiyle İsrail'den kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında

Yangın vicdansızları için hesap vakti! Kıskıvrak yakalandılar
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.