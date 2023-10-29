Şehit Savcı Murat Uzun'a yazılan mektuplar ağlattı

SAMSUN - Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve PTT Çalışanları Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlendiği Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'a Mektup Var yarışmasının kazananları okudukları mektuplarla katılımcıları ağlattı.

Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini ifa ederken 2012 yılında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u anmak üzere düzenlenen mektup yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende mansiyon alan ve dereceye girenler yazdıkları mektupları katılımcıların huzurunda okudu. Şehit Savcı Murat Uzun'un eşi Cihan Uzun, çocukları Emir Kaan ve Hakan Taner Uzun ile Şehit Savcının babası Hamit Uzun'un da yer aldığı program duygu dolu anlara sahne oldu.

Programda Samsun Valisi Orhan Tavlı, Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran ve şehidin ailesi ile birçok katılımcının duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Karaman'dan İbrahim Şaşma'ya birincilik, İstanbul'dan Fevzi Boran Kavasoğlu'na ikincilik, Hakkari'den Büşra Eroğlu'na üçüncülük ve İstanbul'dan Ömer Dağlı'ya mansiyon ödülleri protokol üyeleri ve Murat Uzun ailesi tarafından takdim edildi.

Mektuplar kitap olacak

Programda konuşan PTT Çalışanları Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bayraktar, "Selam olsun Murat Uzun ve bütün şehitlerimize. Bizim amacımız bellidir. Bu dünya için hiçbir beklentimiz yoktur. Bizler şehidimizin şahitliğine, ailemizin hayır duasına, Allah'ın rızasına ve işte burada tarifi mümkün olmayan bu hissi yaşamaya talibiz. İnşallah bu yarışmanın eserleri de bir kitap haline gelecek" dedi.

"Emanetin emanetimizdir"

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç programda şehit savcı Uzun'a seslenerek yaptığı konuşmada, "Aziz şehidim. Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun. Biliyorum ki beni duyuyor ve görüyorsun. Zira ayeti kerimede belirtildiği üzere 'Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz onlar diridirler ama siz farkında olamazsınız' denilmektedir. Aziz şehidim şunu bilesin ki muhterem baban babamızdır, valideniz annemizdir, evlatlarınız yüz nurumuzdur. Emanetiniz emanetimizdir. Uğruna can verdiğin adalete hizmet yolunda var gücümüzle çalışacağız. Terörle mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" dedi.

Yarışmada birinci olan İbrahim Şaşma'nın satırlarından bir bölümü ise şöyle: "Ümidini yitirmek üzere olan kalabalıkların damarına adalet nurunu zerk eden savcım. Derunuma saplıdır şimdi hüznü cemalin. Hiçbir kitabın sayfalarına sığmaz gıpta edilen ömrün. O yüzden seni senden dinlemek istiyorum, adaleti hiçbir mülahazaya kurban etmeyen vakar ve istikametle donanmış ahvalini. Anlat bana şehidim başının üstündeki şeref halesini anlat"

Programa ayırca Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Bakçepınar, ile yarışmaya katkıları olan kuyumcu Fatih Eğribel de katıldı.