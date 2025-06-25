Şehit polis memuru Topsakal kabri başında dualarla anıldı

Şehit polis memuru Topsakal kabri başında dualarla anıldı
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Karabük'te, 1994 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal, şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında dualarla anıldı.

Karabük'te, 1994 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal, şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında dualarla anıldı.

Kapullu Küpler Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, şehidin eşi Huriye Topsakal ve yakınlarının yanı sıra il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Şehit Polis Nazif Topsakal ve tüm şehitler için dualar edildi.

Vali Yavuz, şehidin kabrine karanfil bırakarak aile bireylerine sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz şehidimiz Nazif Topsakal'ın hatırası gönlümüzde daima yaşayacak; şehit ailelerimiz ise bizlerin en kıymetli emanetidir." ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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