Haberler

Şehit polis Emrah Koç Van'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Emrah Koç Van'da son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden polis ekiplerine ateş açılması sonucu şehit olan Vanlı polis memuru Emrah Koç'un cenazesi, memleketi Van'da tekbirler ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden polis ekiplerine ateş açılması sonucu şehit olan Vanlı polis memuru Emrah Koç'un cenazesi, memleketi Van'da tekbirler ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir iş merkezinde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sivil asayiş ekiplerine bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu Van'ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Emrah Koç, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Çorlu Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından şehit Koç'un cenazesi, askeri uçakla Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından şehidin tabutu cenaze aracıyla Çaldıran ilçesine bağlı Kuskunkıran Mahallesi'ne getirildi. Burada şehit, İçişleri Bakan Yardımcı Ali Çelik, Van Valisi Ozan Balcı, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, yakınları, polis, askeri erkan ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Şehit Koç'un cenazesi, törenin düzenleneceği alan meslektaşlarının omuzunda tekbirlerle getirildi. Din görevlisi tarafından alanda toplanan kalabalıktan helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra annesi ve yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Koç'un cenazesi, tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim

İran'ın en çok zarar verdiği 3 ülke, Trump'ı son anda vazgeçirdi
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor

Avrupa ülkesi, Türkiye’ye patriot ve asker gönderiyor
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

6 kişinin öldüğü saldırıda mucize kurtuluş! Vahşeti anbean anlattı
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur

Şenol Güneş'ten kafa karıştıracak "Beşiktaş" açıklaması
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti