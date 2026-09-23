Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz genç kızlara örnek oldu

Sivas Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehadetinin birçok genç kızın polislik mesleğini tercih etmesine neden olduğunu söyledi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 23 Eylül 2024'te motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakalamaya çalışırken silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz, şehadetinin 2'nci yılında unutulmadı. Şehidin annesi Nurgül Yağlı, Sivas Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, yakınları ve sevenleri, Şeyda Yılmaz'ın şehadetinin 2'nci yıl dönümünde Sivas'taki Polis Şehitliği'nde bulunan mezarı başında bir araya geldi. Şehidin mezarı başında dualar okunarak, çiçek bırakıldı.

Şehidin annesi Nurgül Yağlı, kızının gurunu yaşadıklarını belirterek, "Çok gurur verici ama üzüntüsü, özlemi çok büyük. Bizi unutmayan ve bizimle ilgilenen herkese teşekkür ediyoruz. Acısı dinmiyor, artıyor, özlemi hiç bitmiyor. İlk gün gibi yaşıyoruz. Aradan iki yıl geçmiş olsa da bizi hiç yalnız bırakmadılar. Türkiye'nin, hatta dünyanın farklı bölgelerinden halen bizi arıyorlar. Özlemi büyük olsa da kızımın şehit olması, şehidimizle anılmak bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Genç kızlara örnek oldu

Sivas Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci ise, şehit polis memuru Şeyda'nın genç kızlara rol model olduğunu ifade ederek, "Şeyda'mızın bugün ikinci yıl dönümü. Mezarının başına annemizle, akrabalarıyla beraber geldik, dualarımızı ettik. İki yıl içerisinde gördük ki Şeyda'mız tüm Türkiye'de özellikle kız çocuklarına rol model oldu. Hem polislik sevgisi aşılandı hem de polislik mesleğini tercih etmelerini sağladı. Bize ulaşan kız çocuklarımız, 'Biz de Şeyda ablamız gibi polis olacağız' diyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı