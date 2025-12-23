Haberler

Şehit polis memuru Hakan Can şehadetinin 8. yılında anıldı

Güncelleme:
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 19 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da görev başında şehit olan Polis Memuru Hakan Can'ın şehadetinin 8'inci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ile Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği personelinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, şehit polis memuru Hakan Can'ın ailesi ikametlerinde ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Başta şehit polis memuru Hakan Can olmak üzere tüm şehitler için Allah'tan rahmet dilenirken, kederli ailesine sabır ve başsağlığı temennilerinde bulunuldu.

Emniyet teşkilatının, aziz şehitlerin hatırasını yaşatmaya ve şehit ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceği vurgulandı. Gerçekleştirilen ziyaretin, şehidin ailesi tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi. - ERZİNCAN

