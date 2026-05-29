Şehit polis Aydın Üyenarık son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Tuzla'da görev sırasında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve 7 ay sonra şehit olan polis memuru Aydın Üyenarık için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Naaşı, cenaze namazı için memleketi Ceyhan'a gönderildi.

İstanbul Tuzla'da görev esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 7 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan Polis Memuru Aydın Üyenarık için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde resmi tören düzenlendi. Şehidin naaşı, törenin ardından cenaze namazı için memleketi Ceyhan'a uğurlandı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 1 Kasım 2025 tarihinde ekip aracıyla geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 7 ay sonra şehit düşen Polis Memuru Aydın Üyenarık için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde resmi tören gerçekleştirildi. Şehit Polis Memuru Aydın Üyenarık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak törenin yapılacağı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Saygı duruşu ile başlayan törende duygu dolu anlar yaşandı. Törene başta şehidin ailesi ve yakınları olmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile çok sayıda polis memuru katıldı.

Resmi törenin ardından şehit Polis Memuru Aydın Üyenarık'ın naaşı, memleketi Ceyhan ilçesine uğurlandı. Şehidin cenazesinin, yarın Ceyhan ilçesine bağlı Gümürdülü Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gümürdülü Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
