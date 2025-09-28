Şehit polis isminin verildiği karakolda dualarla yad edildi
Erzincan'ın Çağlayan kırsalında 28 Eylül 1994 yılında teröristlerle girilen çatışmada atılan el bombası neticesinde şehit düşen polis memuru Enes Bediz, isminin verildiği karakolda 31. sene-i devriyesinde dualarla yad edildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, emniyet personelleri, 1994 tarihinde şehit olan Özel Harekat Polisi Şehit Enes Bediz'in adını taşıyan karakolu sene-i devriyesinde ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okutarak dua ettiler.
Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, "Şehidimizin Erzincan'da adını taşıyan Enes Bediz Karakolunu ziyaret ettik. Şehidimiz için Kur'an-ı Kerim okutarak dua ettik. Ruhu şad mekanı cennet, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi. - ERZİNCAN