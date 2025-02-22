Şehit Piyade Er Cumali Gür mezarı başında anıldı

Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde 21 Şubat 2018 tarihinde şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Cumali Gür, şehadetinin 7. yılında Manavgat'ın Kızılot Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Duygu dolu anlara sahne olan anma törenine şehidin ailesi, jandarma personeli ve öğrenciler katıldı.

Tören, Çenger Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ufuk Yurda ve karakol personelinin yanı sıra şehidin babası Nazım Gür ve annesi Yiter Gür'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında, şehit Cumali Gür'ün mezarına öğrenciler tarafından çiçek bırakıldı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla şehide duydukları minneti ve saygıyı ifade etti.

Anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Katılımcılar, şehidin ruhuna gönderilen dualarla duygusal anlar yaşarken, şehidin annesi oğlunun mezarının başında jandarma birlikleriyle asker selamı verdi. Tören, katılımcılara helva ikram edilmesiyle son buldu. - ANTALYA