Gürcistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan Pilot Kandemir, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi. Cenaze törenine üst rütbeli askerler, polisler ve şehit yakınları katıldı.

Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'ın Kaheti şehrinde düşen C-130 tipi askeri kargo uçağındaki 20 asker şehit olmuştu. Uçak kazasının ardından yürütülen arama-kurtarma ve kaza inceleme çalışmalarının tamamlanmasıyla şehit olan askerlerin naaşları, dün gece Ankara'ya getirildi. Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir için bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı ilçesine bağlı Ballıkpınar köyünde bulunan Ballıkpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine üst rütbeli askerleri, polisler ve şehit yakınları katıldı. - ANKARA

