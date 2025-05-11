Şehit Önder Özen'in ailesine verdiği evi yenileme sözünü devlet gerçekleştirecek

Kuzey Irak'ta Pençe operasyonunda geçtiğimiz hafta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Önder Özen'in ailesine memleketlerindeki evi yenileme sözü, devlet tarafından yerine getirilecek.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyü nüfusuna kayıtlı olan şehit Piyade Sözleşmeli Er Önder Özen'in şehit olmadan önce ailesine verdiği ev yenileme sözünü devlet yerine getirecek. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatıyla Sinanpaşa Kaymakamlığı koordinesinde köydeki babaevinde bakım ve onarım çalışmaları başlatılacak.

Vali Yiğitbaşı, şehidin ailesiyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede aileye başsağlığı dileyen Yiğitbaşı, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı. Duygusal anların yaşandığı görüşmede, evin yenilenmesine yönelik çalışmalara en kısa sürede başlanacağı belirtildi.

Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta Önder kardeşimizi ebediyete uğurladık. Bugün de onun köyündeyiz. Sayın Valimizin talimatlarıyla şehidimizin doğup büyüdüğü evin onarımıyla ilgili çalışmaları başlattık. İnşallah en kısa zamanda onun aziz hatırasına yakışır şekilde bu evi yeniden ayağa kaldıracağız. Ailesine karşı olan sorumluluğumuzu devlet olarak yerine getireceğiz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Şehidin babası Hasan Özen ise yaptığı açıklamada oğlunun evle ilgili hayalini şöyle anlattı:

"Oğlum Önder, Kurban Bayramı'nda izne gelecekti. Geldiğinde evi yıkıp, askeriyeden kredi çekerek yeniden yaptıracaktı. Bu onun hayaliydi. Ama nasip şehitlik oldu. Allah devletimizden razı olsun. Sayın Valimiz, Kaymakamımız ve tüm yetkililer bizimle yakından ilgilendi. Her isteği yerine getiriliyor. Allah hepsinden razı olsun. Oğlumun vasiyeti devletimiz sayesinde gerçekleşiyor."

Şehit Özen'in babaevindeki bakım ve onarım çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanarak, evin ailesine teslim edilmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR