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Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Kabri Başında Anma Töreni Düzenlendi

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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende, Vali Alper Tanrısever ve protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz, Türk milletine teşekkür ederek, şehit babası olmanın acısını yürekten hissettiklerini söyledi.

Görev yaptığı Şanlıurfa'dan karne tatili için memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür yolunda Pkk'lı teröristler tarafından kaçırılarak 8 aylık öğretmenken ömrünün baharında alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz şehadetinin 7. yılında kabri başında anıldı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan kabri başında düzenlenen anma programında 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın kabrine Vali Alper Tanrısever ve protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

"7 yıl oldu ancak ne acımız dindi ne de kinimiz dindi"

Şehit öğretmenin annesi Gülay, babası Hamit ve kardeşi Yahya Yılmaz'ın da hazır bulunduğu törende şehit öğretmenin kabrine karanfil bırakıp dua eden Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, "Bu güzel coğrafyadan çıkıp vatanına milletine hizmet etmek aşkıyla Şanlıurfa'ya giden, oradaki öğrencilerine bir şeyler anlatmak isteyen, Türkiye'nin gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunmak isteyen evladımız maalesef Pkk'lı teröristler tarafından şehit edilmiştir. Biz Valilik olarak şehadet haberinin ilk geldiği andan itibaren ailemize sahip çıktık, bugün de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehadet şerbetini içeli 7 yıl oldu. Ancak ne acımız dindi ne de kinimiz dindi. Acımız da taze, PKK terör örgütüne karşı olan kinimiz de taze. İnşallah güvenlik kuvvetlerimizin tüm Türkiye'de terörün ayak bastığı her yeri temizlediği gibi tüm coğrafyada da temizleyince, sınırlarımız ötesinde bize yönelik olan tehditleri de temizleyince gönlümüze bir su serpilmiş olacak" dedi.

"Şehit babası olmak çok acı. İçeriden, kalpten, yürekten yakıyor"

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz ise kendilerini 7 yıldır yalnız bırakmayan Türk milletine teşekkür ederek, "7'den 70'e, eğitim camiasına, komutanlarımıza, amirlerimize, başta Cumhurbaşkanımıza ve tüm mülki amirlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu 7.senede de bizi yalnız bırakmadılar, bırakmıyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Kalplerimiz ve gönüllerimiz bir atıyor. Çoluk çocuk hepimiz bu vatana sahip olmak zorundayız. Çünkü bizim başka bir vatanımız yok. Gidecek bir de yerimiz yok. Şehadet şerbeti bizlere de nasip oldu. Her Türk şehadet şerbeti içmeye de adaydır. Şehit babası olmak çok acı. İçeriden, kalpten, yürekten yakıyor. Ruhumuzu yakıyor, bedenimizi yakıyor. Rabbim bu makam büyük ve yüce olduğundan dolayı bize nasip etti. Allah'a hamdü senalar olsun. Necmettin de şehadet şerbetiyle taçlanmak için yüreklerinde öyle bir his vardı. ve Rabbim dualarını da kabul etti. Ne mutlu bizlere ki şehit babasıyız. Bu memleketin, bu milletin bir ferdi olmaktan da şeref duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaz tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017 günü görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı İlkokulundan memleketi Torul'a dönerken PKK terör örgütü mensupları tarafından Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi civarında aracı yakıldıktan sonra kaçırılarak şehit edilen ve bölgede 27 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür çayında bulunan 8 aylık sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Temmuz 2017 tarihinde ilçeye bağlı Demirkapı köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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