Şehit oğlunun maaşını ve sattığı arsanın gelirini TSKGV'ye bağışladı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Mehmet Ali Yeni, Van'da şehit olan oğlundan kalan maaşı ve sattığı arsanın gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışladı. Toplam 1 milyon 200 bin lira bağış yapan Yeni, "Ömrüm yettiği kadar bağış yapmaya devam edeceğim" dedi.

Arifiye'de ikamet eden Mehmet Ali Yeni (88), 1993 yılında Van'da şehit olan oğlu Jandarma Asteğmen Erdoğan Yeni'nin hatırasını yaşatmak için anlamlı bir adım attı. Yeni, oğlunun şehit maaşı ve sattığı arsadan elde ettiği 1 milyon 200 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışladı. Yeni'ye Vakıf tarafından da altın madalya beratı ve plaketi, Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar tarafından verildi.

"Oğlum bize misafir olarak, şehit olarak geldi"

Oğlunun 1993'de okuldan mezun olduğunu ancak diplomasını alamadan askere gittiğini anlatan Mehmet Ali Yeni, "Oğlumun diplomasını okuldan ben almıştım. Kendisi, Van'ın Çatak ilçesinde birliğine teslim oldu. 16 gün boyunca operasyon yapmışlar ve 17'nci günde oğlum şehit oldu. Bize de misafir olarak, şehit olarak geldi" dedi.

"Yeter ki ordum, devletim güçlü olsun"

Yeni, şehit oğlundan kalan maaşı eşiyle birlikte aldığını ifade ederek, "Maaşı yükseldikten sonra biraz birikim yapmaya çalıştım ve 100 bin lira biriktirdim. Bu paraya ne yapacağımı düşündüm ve araştırmalarım neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na teslim etme kararı aldım. Bu parayı ben oraya bağışladım. Aradan geçen birkaç ay sonrasında arsamı da sattım. Diğer çocuklarımın hisselerini verdikten sonra şehit olan oğlumun payını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na yatırdım. Şuana kadar 1 milyon 200 bin lira bağışladım. Ömrüm yettiği kadar daha da bağışlayacağım. Yeter ki ordum, devletim güçlü olsun. Yeter ki benimde orada bir tüfeğim, bir mermim olsun. İnsanlarda ellerinden geldiği kadar bağış yapsın. Bir mermi parası bile bağışlasalar büyük bir adımdır" diye konuştu. - SAKARYA