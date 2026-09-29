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Şehit Nuri Özcan’ın babası Mehmet Özcan’dan Rektör Kırışık’a ziyaret

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Şehit Nuri Özcan’ın babası Mehmet Özcan’dan Rektör Kırışık’a ziyaret
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın babası Mehmet Özcan ile bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan ile bir araya geldi.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen uçak kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

11 Kasım 2025'te Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen uçak kazasında şehit olan Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan ile Rektör Kırışık bir süre sohbet etti.

Ziyarette şehit Nuri Özcan'ın hatırası yad edilirken, ailesine yönelik dayanışma ve destek duyguları paylaşıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mehmet Özcan'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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