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Şehit Niyazi Koyun, Kemaliye’de şahadet yıl dönümünde anıldı

Şehit Niyazi Koyun, Kemaliye’de şahadet yıl dönümünde anıldı
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Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Balkırı köyünde, gönüllü köy korucusu şehit Niyazi Koyun, şahadet yıl dönümünde düzenlenen programla dualarla anıldı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Balkırı köyünde, gönüllü köy korucusu şehit Niyazi Koyun, şahadet yıl dönümünde düzenlenen programla dualarla anıldı.

Balkırı köyünde gerçekleştirilen anma programına Kemaliye Cumhuriyet Başsavcısı Dilşah Taşçı, Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Ali Samet Duman, İlçe Emniyet Amiri Vekili Başkomiser Mustafa Özkan, güvenlik güçleri, din görevlileri ve köy halkı katıldı.

Programda şehit Niyazi Koyun ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Balkırı Köyü Muhtarı Alpaslan Keleş, anma programına katılanlara teşekkür ederek, şehitlerin emanetine sahip çıkmaya ve birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya devam edeceklerini belirtti.

Keleş, şehit Niyazi Koyun'un aziz hatırasının köy halkının gönlünde yaşatılacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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