Şehit Mustafa Uslu'nun hayalini devlet gerçekleştirdi, ailesi yeni evine kavuştu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun ailesi için yaptırmak istediği ev hayali gerçek oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla inşa edilen ev, şehit ailesine teslim edildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 21 Şubat tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er MustafaUsluşehit düşmüştü.Uslu, 22 Şubat'ta baba ocağı Çorum'un Bayat ilçesi Çukuröz köyünde düzenlenen tören ile toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından, Şehit Mustafa Uslu'nun göreve başlamadan önce ailesine ev yaptırma sözü verdiği ve görevi boyunca da bu sözü yerine getirmenin hayalini kurduğu ortaya çıktı. Şehit Mustafa Uslu'nun hayalinin gerçekleştirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cenaze töreninin ardından talimat verdi. Talimat üzerine Çorum Valiliği koordinesinde Çorum İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından proje çalışma başlatıldı. Projenin tamamlanmasının ardından şehit ailesinin eski evi yıkılarak yeni evin temeli 5 Nisan'da atıldı.

Şehidin hayalindeki ev ailesine teslim edildi

İnşaat çalışmaları tamamlanan ev, düzenlenen törenle şehit ailesine teslim edildi. Düzenlenen törene Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. Düzenlenen törende ev dualarla şehit ailesine teslim edildi. Törenin ardından Şehit Mustafa Uslu için Mevlid-i Şerif okutuldu. Daha sonra protokol üyeleri Şehit Mustafa Uslu'nun kabrini ziyaret ederek dua etti.

"Şehidimin hayalini yerine getirdiniz, hepiniz çok sağ olun"

Törende gözyaşlarına hakim olamayan Şehit Mustafa Uslu'nun babası Sadık Uslu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Valime, Kaymakamıma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürümüze, bütün memurlarımıza çok teşekkür ederim. Şehidimin hayalini yerine getirdiniz, hepiniz çok sağ olun, Allah razı olsun" dedi.

"Şehit ailemizin istediği şekilde bir konut yapmaya gayret ettik"

Evin inşa edilme süreciyle ilgili bilgi veren Çorum İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü İbrahim Yalçın, "Aziz Şehidimiz Mustafa Uslu'nun askerlik görevine başlamadan önce ailesiyle kurduğu hayali, onlara verdiği sözünü yerine getirebilmenin buruk gururunu yaşıyoruz. Devlet ve millet olarak aziz şehitlerimizin aileleri için ne yapsak azdır. Bu duygularla biz de şehit ailelemiz için konut yapımı talimatı iletildikten sonra, projesinin tamamlanmasından tüm yapım aşamalarına kadar şehit ailemizin istediği şekilde bir konut yapmaya gayret ettik" diye konuştu.

Şehitlerin hatıralarının hiçbir zaman inceltilmeyeceğini dile getiren Milletvekili Oğuzhan Kaya da şehit Mustafa Uslu'nun hayalinin gerçekleştirilmesine verdiği katkı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

"Şehitlerimizin aziz hatıraları milletimizin ortak vicdanında daime yaşayacak"

Yapılan evin sadece bir yapı değil, sadakatin, minnetin ve toplumsal dayanışmanın bir simgesi olduğunu belirten Vali Ali Çalgan ise, "Şehitlerimiz bu toprakların bağımsızlığı, milletimimizin huzuru ve geleceğimizin teminatı uğruna canlarını feda eden en yüce değerlerimizdir. Onların aziz hatıraları, milletimizin ortak vicdanında daime yaşayacak, emanetleri olan aileleri ise devletimizin ve milletimizin baş tacı olmaya devam edecek. Bugün teslim edeceğimiz bu ev şehit yakınlarımıza olan bağlılığımızın, onların her zaman yanında olacağımızın güçlü bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

"Şehidimizin hayalini emir bildik"

Konutun kısa bir süre içerisinde inşa edildiğini Belirten Vali Çalgan, "Şehidimiz Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başlamadan, ailesine bir ev yapacağı vaadinde bulunmuş. Biz hemen sonrasında bunu emir bildik, talimat bildik, şehidimizin vaadini yerine getirme sözünü verdik. Bu sözü verdiğimizde bu işi Valiliğimizin, yerli imkanlarla yerine getireceğimizi hesap ediyorduk. Çok kısa süre sonra bu haberi alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum bizimle iletişime geçerek bu evin Bakanlık tarafından yapılıp şehidin ailesine teslim edileceğini söylediler. Öyle de oldu. Kısa sürede bu ev yapılmış oldu. Ben şehidimizin adına Bakanımız Murat Kurum'a teşekkürlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM