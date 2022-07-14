Şehit Miralay Nazım Bey, 101 yıl sonra törenle anıldı

Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden Şehit Albay Nazım Bey, şehit düştüğü Kütahya'nın Çöğürler köyünde 101 yıl sonra törenle anıldı

KÜTAHYA - Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden Şehit Miralay Nazım Bey, şehit düştüğü Kütahya Çöğürler'de 101 yıl sonra Kütahya Valisi Ali Çelik'in katıldığı törenle anıldı. Törende konuşan Vali Ali Çelik, "Hiçbir şahsi meselesi olmadan hep bu toprakların geleceğine, bu milletin yarınlarına odaklanmış bir ruh. Bu milleti büyük yapan, bizlerin bu topraklarda ayakta kalmasını sağlayan da işte bu ruh" dedi.

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri'nin 101. yıl dönümü sebebiyle Şehit Albay Nazım Bey'in adını ve hatıralarını yaşatmak için 2021 yılında isminin verildiği Kütahya'nın Çöğürler köyündeki tren istasyonu önünde tören düzenlendi.

1921 yılında Yumruçal sırtlarından ağır yaralı halde getirildiği Çöğürler Nazım Bey İstasyonu'nda şehit düşen Albay Nazım Bey için düzenlenen anma törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Kurmay Başkanı Albay Mustafa Baş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İstiklal Mücadelesi Araştırmaları Derneği üyeleri, köy muhtarı Cevdet Kalem ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde İstiklal Mücadelesi Araştırmaları Derneği (Mürettep Müfreze) üyelerinden Fuat Serdar Aydın, Miralay Mehmet Nazım Bey'in hayatı ve Kütahya-Eskişehir Muharebeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

"Vatandan başka sevdası olmayan değerli bir komutan"

Miralay Mehmet Nazım Bey'in 35 yıllık hayatının yarısını cepheden cepheye koşarak geçirdiğini ve vatandan başka sevdası olmayan değerli bir komutan olduğunu belirten Vali Ali Çelik, "Vatandan başka sevdası olmayan bir kuşağın, 3 dil bilen, başarılı, değerli bir komutanı. Hiçbir şahsi meselesi olmadan hep bu toprakların geleceğine, bu milletin yarınlarına odaklanmış bir ruh. Bu milleti büyük yapan, bizlerin bu topraklarda ayakta kalmasını sağlayan da işte bu ruh. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi, gerektiğinde, bu millet ve bu devletin bekası için hiç tereddüt etmeden canımızı feda etmede bize hep örnek olacaklar" diye konuştu.

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri'nin 101. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen anma programı kapsamında Şehit Miralay'ın son nefesini verdiği istasyonla Ahiler arasındaki caddeye adı verildi.

Şehit Miralay Mehmet Nazım Bey Caddesi'nin açılışı İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasının ardından Vali Ali Çelik ile beraberindeki heyet tarafından yapıldı.