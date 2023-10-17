Şehit Makbule Efe anısına bisikletiyle Sındırgı'ya geldi

BALIKESİR - Şehitler anısına çıktığı bisiklet turlarıyla bilinen Orhan Kotluk, İzmir Adliyesi'nden teslim aldığı Türk bayrağını şehit Makbule Efe'nin anıtına getirdi.

İzmir'de yaşayan bisikletçi Orhan Kotluk (47), Kuva-yi Milliye hareketinde Sındırgı'da şehit düşen Kurtuluş mücadelesinin kadın kahramanlarından Makbule Efe anısına bisiklet turu düzenledi.

Kotluk 19 yıldan bu yana şehitler için pedal çevirerek 20 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini belirtti.

Türk bayrağını İzmir Adliyesi önünden alan Kotluk, ardından yola çıktı. 3 gün süren yolculuğun ilk durağında Makbule Efe'nin memleketi Gördes'e uğrayan Kotluk, ardından kabrinin bulunduğu Sındırgı ilçesine geldi. Kuva-yi Milliye anıtı önüne gelen Kotluk'u, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş karşıladı. Bisikletinden inen Kotluk, getirdiği Türk bayrağını başkan Yavaş'a teslim etti.

Duyarlı davranışından dolayı Kotluk'u tebrik eden ve bayrağı teslim alan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Sındırgı, Gördes, Demirci, Selendi'yle beraber, her ölüm yıl dönümünde 17 Mart'ta tören yaptığımız, onu hatırladığımız yanına gittiğimiz hayırlar yaptığımız Makbule Efe adına o ata iyi binen silahı iyi kullanan, bir mücahit olan Sındırgının bağrında yatan şehit Makbule Hanım adına bu bayrağı teslim alıyorum. Rabb'im bu memlekete can veren kanını akıtan bütün şehitlerimizin ruhunu şad eylesin. Vatan onlara hakikaten minnettar. Evet biz onları hayırla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun inşallah" dedi.

2005 yılından bu güne kadar aziz kahramanlar adına pedal çevirdiğini aktaran Orhan Kotluk, " 2005'ten bu yana bu aziz vatan şehitler anısına pedal çeviriyorum. Şimdiki projem 17 Mart 1922 tarihinde düşman askerine karşı savaşırken kahramanca şehit olan Gördesli Makbule'nin şehit düştüğü gelin geldiği yer Sındırgı'ya geldim. İzmir Konak Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden teslim aldığım şanlı Türk bayrağımızla birlikte 3 günlük yolculuk sonrası bugün Gördesli Makbule'nin kabrindeyim. Şanlı bayrağımızı belediye başkanımıza teslim ettim. Bundan sonra İzmir'e geri dönüş yoluna geçeceğim. Bu faaliyetleri bir minnet borcu olarak yapmaya gayret gösteriyorum 2005'ten bu yana" şeklinde konuştu.