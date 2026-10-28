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Şehit kızı Ada Su’ya jandarmadan doğum günü sürprizi

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Şehit kızı Ada Su’ya jandarmadan doğum günü sürprizi
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Aydın’da şehit Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam’ın kızı Ada Su Sağlam’ın 11. yaş günü, jandarma ekipleri tarafından eğitim gördüğü Kızılcaköy Şehit İdris Atalan Ortaokulu’nda kutlandı.

Aydın'da şehit Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın kızı Ada Su Sağlam'ın 11. yaş günü, jandarma ekipleri tarafından eğitim gördüğü Kızılcaköy Şehit İdris Atalan Ortaokulu'nda kutlandı.

Aydın'da jandarma ekipleri, 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın kızı Ada Su Sağlam'ı 11. yaş gününde unutmadı. Şehit Tolga Sağlam'ın kızı Ada Su'nun doğum günü dolayısıyla eğitim gördüğü Kızılcaköy Şehit İdris Atalan Ortaokulu'nda özel bir etkinlik düzenlendi. Jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlamada Ada Su'nun 11. yaş günü kutlanırken, şehit kızına anlamlı bir doğum günü sürprizi yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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