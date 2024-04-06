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Mardin Midyat'ta Şehitlerin Kabirleri Ziyaret Edildi

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Mardin'in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğü tarafından şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutulup dualar edildi.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Altunkaya Camisinde şehitler için mevlit okutulduktan sonra Midyatlı şehitlerden Velit Bektaş ve Abdullah Sağlam'ın kabirleri ziyaret edilip dualar okundu. Yapılan kabir ziyaretlerine, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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