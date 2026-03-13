Haberler

Şehit kabirleri bayram öncesi ziyaret ediliyor

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi şehit kabirlerini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ve kurum personeli, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için hayatını kaybeden aziz şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dualar okudu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ziyaretler kapsamında gerçekleştirilen programda, şehit kabirlerinin fiziki durumları da yerinde incelendi.

Yetkililer, kabirlerin bakım ve düzenlemeleriyle ilgili ihtiyaç görülmesi halinde ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlanacağını bildirdi. - ERZİNCAN

