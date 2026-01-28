Şehit Jandarma Komando Er Tahsin Eskici kabri başında anıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şehit Jandarma Komando Er Tahsin Eskici, şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında dualarla anıldı.

Anma programına Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, şehit yakınları ve protokol üyeleri katıldı. Törende İlçe Müftüsü Sabri Demir tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Yapılan dualarla şehidin ruhu için rahmet dilendi.

Kaymakam Yıldız, daha sonra şehidin ailesini evinde ziyaret ederek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Ziyarette şehit ailesine sabır ve başsağlığı dilekleri iletilirken, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapıldı. - KIRKLARELİ