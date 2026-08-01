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Şehit jandarma er Altun mezarı başında anıldı

Şehit jandarma er Altun mezarı başında anıldı
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Batman’da vatani görevini yaptığı sırada şehit olan Jandarma Er Olcay Altun şehadetinin yıl dönümünde Aydın’ın Karacasu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Batman'da vatani görevini yaptığı sırada şehit olan Jandarma Er Olcay Altun şehadetinin yıl dönümünde Aydın'ın Karacasu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Sason İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı emrinde vatani görevini yaptığı sırada, bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada 1 Ağustos 1985 yılında şehit olan Jandarma Er Olcay Altun şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Karacasu Kaymakamı İsmail Battal ve protokol üyeleri şehidin mezarı başında dualar okudu. Ardından şehidin kabrine karanfiller bırakıldı.

Anma töreni ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Kaymakamımız İsmail Battal, protokol üyeleri ve şehidimizin kıymetli ailesi ile birlikte Sason İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı (Sason/Batman) emrinde vatani görevini yaptığı sırada, bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan J.Er Olcay Altun şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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