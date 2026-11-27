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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Şehit Esin Akay İlkokulu ve Ortaokulu'nda şehidin şehadetinin 28'inci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Okul bahçesinde Kur'an-ı Kerim okunup tavuklu pilav hayrı yapılırken, etkinliğin okul bahçesindeki zeytinlerin satışından elde edilen gelirle gerçekleştirildiği belirtildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan Şehit Esin Akay İlkokulu ve Ortaokulu'nda, Şehit Esin Akay şehadetinin 28'inci yılında düzenlenen programla anıldı. Anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak tavuklu pilav ikramında bulunuldu.

Okul bahçesinde düzenlenen programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında okul bahçesinde hazırlanan tavuklu pilav katılımcılara ikram edilirken, şehit Esin Akay için dualar edildi.

Zeytinlerin gelirini anma programına ayırdılar

Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş, okul bahçesindeki zeytinleri topladıklarını ve satışından elde edilen gelirle anma programını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Okulumuz bahçesindeki zeytinleri topladık. Buradan elde edilen gelirle şehidimizi şehadetinin 28'inci yılında okulumuzda saygıyla andık" dedi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak da şehitleri her zaman saygıyla andıklarını belirterek şehit ailelerinin de daima yanlarında olduklarını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise okulun adını taşıyan şehidin şehadet yıl dönümünde anılmasının, öğrencilerin şehitlere verilen önemi ve değeri görmeleri açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı