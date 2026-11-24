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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşi Işıl Aktepe'yi görev yaptığı okulda ziyaret etti.

Ziyarette Işıl Aktepe'nin Öğretmenler Günü'nü kutlayan İl Müdürü Aykut, öğrencilerine verdiği emek ve gösterdiği özveri dolayısıyla teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan İl Müdürü Hasan Aykut, "Şehidimiz Teğmen Ahmet Aktepe'nin kıymetli eşi Işıl Aktepe öğretmenimizle görev yaptığı okulda bir araya geldik. Işıl öğretmenimize öğrencilerine verdiği emek için teşekkür ettik, şehidimizi rahmet ve minnetle andık" ifadelerini kullandı.

Ziyarette şehit Teğmen Ahmet Aktepe de rahmet ve minnetle anıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı