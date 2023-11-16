Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi hizmete açılıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve Eren Bülbül'ün ailesinin katılımlarıyla hizmete açılıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve Eren Bülbül'ün ailesinin katılımlarıyla hizmete açılıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki gençlerin hizmetine sunmak üzere inşa ettiği yeni gençlik merkezi binasına, 2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ismini verdi. Kahraman şehidimizin aziz hatırasını ebediyete kadar yaşatacak olan gençlik merkezi, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve Eren Bülbül'ün ailesinin katılacağı programla hizmete açılıyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve ilçedeki öğrencilerle birlikte gençlik merkezinin açılışını gerçekleştirecek olan Milletvekili Soylu ardından çok amaçlı eğitim binasında incelemelerde bulunacak.

YKS hazırlık kursları ile sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecek

Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde üniversite adaylarına yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecek. 900 metrekare alanda inşa edilen çok amaçlı eğitim binasında; 6 adet derslik, sanat sınıfı, bilgisayar odası, sessiz çalışma odası, kitaplı kahve, oyun odası, dil akademisi dersliği ve rehberlik servisi yer alıyor. - İSTANBUL