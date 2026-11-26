Şehit Erarslan’ın naaşı memleketi Kayseri’ye getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir’de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan’ın naaşı memleketi Kayseri’ye getirildi.
Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi.
Eskişehir'den eğitim için havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi helikopterin Tepebaşı ilçesi Yürükakçayır Mahallesi yakınlarında düşmesi sonucu 5 asker şehit olmuştu. Şehitlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın naaşı, Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi. Şehit Erarslan'ın cenazesi, Kalemkırdı Camii'nde ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Kartal Askeri Şehitliği'ne defnedilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı