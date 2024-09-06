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Şehit Ailesine Destek: Iğdır Üniversitesi Rektörü Ziyaret Gerçekleştirdi

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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, PKK'lı teröristlerce şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın babası Mehmet Zorba'yı makamında ağırladı. Rektör Alma, şehitlerin ailelerine destek olmanın önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Mehmet Zorba, üniversitenin gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın babası Mehmet Zorba'yı makamında ağırladı.

Bu anlamlı ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Şehitlerimizin bu vatan uğruna verdiği canlar, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğüne olan inancının en önemli teminatıdır. Üniversite olarak her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanında olacağız. Onların acılarını paylaşmak, milletimizin birliği ve beraberliği adına en önemli sorumluluklarımızdan biridir." dedi. Piyade Er Vedat Zorba'nın babası Mehmet Zorba ise Üniversitenin göstermiş olduğu ilgi ve destekten ötürü Rektör Alma'ya teşekkür etti. Ziyaret, yapılan görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi niyet dilekleri ile sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Iğdır Üniversitesi Mehmet Hakkı Alma Rektör Piyade Yerel PKK

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