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15 Temmuz Şehidinin Babası: Vatanımızdan Bir Çakıl Taşını Vermedik

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15 Temmuz hain darbe gecesinde Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, şehitlerimizin ardından vatanımızdan bir çakıl taşını vermediklerini belirterek şükranlarını dile getirdi. Anı evini 20 bine yakın insanın ziyaret ettiğini ve gençlerin vatan sevgisine şahit olduklarını aktaran Yiğit, vatanı işgal etmeyi düşünenlerin başarılı olamayacaklarını vurguladı.

15 Temmuz hain darbe gecesinde Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, "251 evladımızı toprağa verdik ama vatanımızdan bir çakıl taşını vermedik. Ne kadar şükretsek az" dedi.

15 Temmuz hain darbe gecesinde Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hala acılarının taze olduğunu söyledi. Vatanın hainlere teslim edilmediği için şükreden Baba Yahya Yiğit duygularını, "Biz evlat verdik, evlatsız yaşanıyor fakat vatansız yaşanmıyor" diyerek aktardı. Yiğit, "15 Temmuz hain kalkışmanın 8. sene-i devriyesi. Hala sanki 5 dakika önce olmuş gibi acısı içimizde taze. Biz bu vatana bir evlat verdik, o gün 251 şehit vermiştik. 251 evladımızı toprağa verdik ama vatanımızdan bir çakıl taşını vermedik. Ne kadar şükretsek az. O kalkışmayı bazıları itibarsızlaştırmak için 'kontrollü darbe', 'düzmece' dedi. Fakat bu 15 Temmuz hadisesi bir Çanakkale kadar, bir İstiklal Harbi kadar önemli bir kalkışmaydı, vatanımızı işgal girişimiydi. Milletimizin sağduyusu, cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu hainlere vatanı teslim etmedik. O gün bizler de meydanlardaydık, çocuğumuzuz şehadetinden haberimiz yoktu. Hainlere vatanımızı teslim etmemek için elimizde bayrak, göğsümüzdeki imanla sabaha kadar meydanlardaydık. Ne pahasına olursa olsun o hainlere bu vatanı teslim etmeyecektik, ve etmedik. O yüzden Allah'a ne kadar şükretsek az. Biz evlat verdik, evlatsız yaşanıyor fakat vatansız yaşanmıyor. Uhud'dan bugüne kadar ne kadar bu aziz vatan için, dini İslam için canını seve seve feda etmiş şehidimiz varsa Rabbimden rahmet diliyorum" dedi.

"Anı evini 20 kişi ziyaret etti"

Şehit Cennet Yiğit'in kişisel eşyaları, şehit olduğunda üzerinden çıkanlar, Özel Harekat Daire Başkanlığı'na atılan misket bombası parçaları ve 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan fotoğraflarla oluşturulan anı evini 20 bine yakın insanın ziyaret ettiğini ve gençlerin vatanını ne kadar sevdiklerine şahit olduklarını aktaran Yiğit, "Bu aziz vatana evladımızı kınaladık, kurban verdik. Çünkü o çok istemişti zaten bu şehitliği, Rabbim de nasip etti. Biz bir evlat verdik fakat binlerce evladımız oldu. Burada bir anı defteri var. Binlerce çocuğumuz hep Cennet ablalarını örnek alarak hem intikam için hem de onun kahramanlığını örnek alarak arkasından gelmek için yazıları var. Bu anı evini 15 Temmuz hain kalkışmayı unutmamak ve gelecek nesillere unutturmamak adına yaptık. Burayı yaklaşık 20 bin insan ziyaret etti, 3-4 tane anı defteri bitti burada. Bazıları 'gelecek nesil şöyledir, böyledir' diyor ama ben buna inanmıyorum. İman varsa imkan da vardır. Gelen çocuklara 15 Temmuz'u, vatanın ne demek olduğunu, devletimizin ne demek olduğunu dilim döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum. Samimi söylüyorum bir bakıyorum çocuklar bir köşeye çekilmiş ağlıyor. Çünkü iman, vatan sevgisi var. Çocuklarımız vatanını o kadar çok seviyor ki, defalarca şahit olduk. Birimiz onların binine bedeliz. Biz bir evlat verdik, binlerce evladımız oldu. Onun için onurluyuz" ifadelerini kullandı.

"Vatanı işgal etmeyi düşünenler sevinmesin, başaramayacaklar"

"Ne kadar düşmanlık yapan varsa imanımız gereği onlara da dua ediyoruz" diyen Baba Yahya Yiğit konuşmasını, "Rabbim inşallah onlara da hidayet nasip eyler diye dua ediyoruz. Eğer Rabbim hidayet verirse onlar da bu millete faydalı insanlar olurlar diye düşünüyoruz. Eğer ki Rabbim hidayet nasip etmezse Kahhar sıfatına havale ediyoruz. Şunu da iyi bilsinler; 15 Temmuz'da, İstiklal Harbi'nde, Çanakkale'de olduğu gibi bu vatanın bir çakıl taşını vermeyiz. Canımızı seve seve veririz. Vatanı işgal ederiz diye hiç sevinmesinler ve düşünmesinler. Düşünseler de bunu başaramayacaklar Allah'ın izniyle" ifadeleriyle tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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