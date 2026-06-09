Şehit Başsavcı Mustafa Alper'in İsmi Adliye Lojmanlarında yaşatılacak

Muğla'nın Yatağan yolu üzerindeki Akçaova mevkiinde, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yaptırılan 64 adet adliye lojmanına, Denizli'de görevi başında trafik kazası sonrası şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in adı verildi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ismi, bundan böyle 'Şehit Başsavcı Mustafa Alper Lojmanları' olarak anılacak olan lojmanlarda yaşatılacak.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından hayata geçirilen ve adliye personelinin kullanımına sunulan 64 dairelik lojman projesine, görevine adanmışlığı ve kamu hizmetindeki örnek duruşuyla hafızalarda yer edinen Mustafa Alper'in adının verilmesi, vefa örneği olarak değerlendirildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı sırada 2017 yılında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Mustafa Alper, meslek hayatı boyunca hukuk devleti ilkelerine bağlı çalışmaları ve adalet hizmetlerine katkılarıyla tanınmıştı.

Menteşe Akçaova mevkiindeki lojmanlara Şehit Başsavcı Mustafa Alper'in adının verilmesiyle, onun hatırasının gelecek nesillere aktarılması ve adalet teşkilatına yaptığı hizmetlerin yaşatılması amaçlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı