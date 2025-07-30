Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nden Şehit Babasına Ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, geçirdiği kaza sonrasında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şehit babası Mustafa Gökçe'yi ziyaret etti. Türkoğlu, Gökçe'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit babası Yücel Gökçe'nin babası Mustafa Gökçe'yi, geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, hastanede Mustafa Gökçe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Şehit ailesine moral ziyaretinde bulunan Türkoğlu, "Kahramanlarımızın emanetleri bizlere emanettir. Ailelerimizin her zaman yanındayız" dedi. Mustafa Gökçe'nin sağlık durumu ile ilgili hastane yetkililerinden bilgi alan Türkoğlu, tedavi sürecinin takip edildiğini belirtti. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel