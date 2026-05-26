Antalya'da Şehitlikte Duygu Dolu Bayram Arefesi

Antalya'da Kurban Bayramı arefesinde Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte duygu dolu anlar yaşandı. Bayram öncesi şehit yakınları, evlatlarının ve yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti. 1996 yılında Tunceli'de şehit olan Piyade Er Ömer Dikmen'in babası Ali Rıza Dikmen, oğlunun mezarı başında, "30 sene geçti ama dün gibi. Kolay geçmedi" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

Antalya'da Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar mezarlıklara akın ederken, Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte de duygu dolu anlar yaşandı. Şehitliğe gelen aileler, evlatlarının ve yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Bayramı buruk karşılayan şehit yakınları, kabirlerin başında uzun süre vakit geçirdi. Bazı aileler mezar taşlarını temizlerken, bazıları kabirlere çiçek bıraktı.

"30 sene geçti ama dün gibi"

1996 yılında Tunceli'de şehit olan Piyade Er Ömer Dikmen'in mezarı başında dua eden babası Ali Rıza Dikmen, evladının şehadetinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi olduğunu söyledi. Oğlunun 14 Eylül 1996'da şehit olduğunu belirten Dikmen, "14 Eylül 1996'da oğlum şehit oldu ama dün gibi. 30 sene geçti ama kolay geçmedi. Tunceli'de Ovacık'ta görev yapıyordu, çatışma sırasında şehit oldu" dedi. - ANTALYA

