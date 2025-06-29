Şehit babası Babaeski'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit babası Babaeski'de son yolculuğuna uğurlandı
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Siirt'in Pervari ilçesinde 2012 yılında operasyona giden askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 17 askerden biri olan Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici'nin babası Ali Yenici hayatını kaybetti.

Siirt'in Pervari ilçesinde 2012 yılında operasyona giden askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 17 askerden biri olan Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici'nin babası Ali Yenici hayatını kaybetti.

Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici'nin babası Ali Yenici için Babaeski Kuleli köyündeki camide öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Yenici'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Camuroğlu, il ve ilçe protokol üyeleri, kamu görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Turan, Yenici ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini ileterek, başsağlığı diledi. Kılınan namaz ve İlçe Müftüsü Faruk Koçak'ın yaptığı dua sonrası Ali Yenici'nin cenazesi defnedildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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