Şehit Aydemir için gıyabi cenaze namazı

İzmir'de düzenlenen karakol saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir için memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı.

İzmir'deki karakol saldırısında hayatını kaybeden Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in şehit haberi, Türkiye genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Şehit Aydemir için İnegöl'de cuma namazı sonrasında Mesudiye Mahallesi Merkez Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından İnegöl halkı, dualarla şehidini andı.

Yarın ise akşam namazından sonra, yine Mesudiye Merkez Camii'nde, akşam namazını takiben mevlit okutulacak. Programda Kur'an tilaveti yapılacak ve şehit Aydemir için dua edilecek.

Taziye adresi, Mesudiye Mahallesi Şehit Er Erol Beyhan Sokak No: 18 İnegöl/Bursa olarak duyuruldu. Gıyabi cenaze namazı ile mevlidin kılınacağı caminin adresi ise Mesudiye Mahallesi Cami Aralığı Sokağı No: 3 İnegöl/Bursa olarak açıklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
