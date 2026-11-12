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Şehit ateşi Kayseri’ye düştü

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Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kayserili Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’in şahadet haberi baba ocağına ulaştı.

Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kayserili Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in şahadet haberi baba ocağına ulaştı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder (28) şehit oldu. Önder'in şahadet haberi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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