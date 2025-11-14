Şehit astsubay için baba ocağından helallik alındı

Azerbaycan'dan kalkın yapan kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin naaşı, memleketi Çorum'a getirilerek baba ocağından helallik alındı.

Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yapan askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Kuvvetleri Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği ile diğer tüm şehitler için Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığında devlet töreni düzenlendi. Devlet töreninin ardından Şehit Burak İbbiği'nin naaşı, Ankara'dan uçakla Merzifon 5. Ana Jet Üssü'ne getirildi. Burada da yapılan askeri törenin ardından Şehit İbbiği'nin naaşı, konvoy eşliğinde memleketi olan Çorum'a bağlı Yaydiğin köyüne getirildi. Burada Şehit İbbiği'nin naaşı, köyünde babası Rüştü, annesi Gül ile ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanırken, baba evinde gözyaşları içerisinde helallik alındı. Alınan helalliğin ardından Şehit İbbiği'nin naaşı, cenaze namazı için tekrar Çorum'a gönderildi. Çorum'da Cuma namazına müteakip Akşemsettin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ÇORUM