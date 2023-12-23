- Şehit Asteğmen Kubilay anmasına, CHP lideri Özel de katıldı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde, 93 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, Yıldıztepe'deki şehitlikte törenle anılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de anma törenindeki yerini aldı.

Menemen'de 23 Aralık 1930 tarihinde gerçekleşen ayaklanma sırasında şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Yıldıztepe'de Kubilay Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Ege Ordu Komutan Vekili Tuğgeneral Bahattin Karademir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, anıta çelenk sunumuyla devam etti. Tören mangası tarafından şehitlerin anısına saygı atışları yapıldı.

Kaymakam Yılmaz: "Emanetiniz Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır"

Törende konuşan Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, "Bir meczup anlayışın hunharca katlettiği kahraman şehitlerimiz, sizleri bugün şereflendirdiğiniz bu görkemli tepede birlik ve beraberlik içinde şükran ve minnetle anıyoruz. Genç Cumhuriyetimize kastetme cüretini gösteren bu menfur anlayışa, gözünüzü kırpmadan bedenlerinizi siper ettiniz. Yüce milletimiz, mukaddes vatanımızın bekası için sizler gibi gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacaktır. Esasen bu menfur anlayışın inanç iklimimizin özünü oluşturan, 'yaratılmış ne varsa Yaradana hürmeten hoş gör, adil davran ve saygı duy' öğretisinin manevi mimarları Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli ile asla uymadığı aşikardır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacaktır. Bu ülkenin doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle kan ve gözyaşları içinde kurduğu, varlığımızın en değerli, biricik nişanesi Cumhuriyetimizi ve onun yüce değerlerini korumak ve kollamak boynumuzun borcudur. Huzur içinde uyuyunuz, emanetiniz Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Başkan Pehlivan: "Dün olduğu gibi bugün de yarın da"

Asteğmen Kubilay'ın şehadetinin Menemenliler tarafından asla unutulmayacağını söyleyen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Şehadetlerinin 93'üncü yıl dönümünde Asteğmen Kubilay'ı, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Şehit Kubilay Anıtı'nda düzenlenen törenle çelenk sunumumuzu gerçekleştirdik. Bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerlerimizi istismar ederek toplumsal huzurumuza, birlik ve beraberliğimize kasteden bu tür girişimler, dün nasıl ki hedefine ulaşamadıysa, bugün ve yarın da asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Cumhuriyetimiz, gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimiz sayesinde 100 yaşında. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; başta Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki olmak üzere tüm şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada anıta çelenk sunduktan sonra yürüyüşe katılmak üzere ilçe merkezine indi. Şehit Kubilay için düzenlenen anma töreni, şehitlikte kabirlere karanfil bırakılması ve Menemen Müftüsü Mehmet Seven'in okuduğu duayla son buldu.