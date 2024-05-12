Şehit annesinin buruk geçen Anneler Günü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na bölücü terör örgütü PKK tarafından 3 Ekim 2008 yılında düzenlenen hain saldırıda şehit olan 17 askerden biri olan Siirtli Davut İlbaş'ın annesi Dürrü İlbaş, şehidin fotoğraflarına bakıp hasret gidererek 15 yıldır acısının aynı günkü gibi yaşıyor.

Günlerinin ağlayarak çocuklarına, devlete ve vatana dua ederek geçtiğini belirten Dürrü İlbaş (77), geriye kalan çocukları ve devletin kendisini hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

Evlat acısıyla geçen günleri anlatırken duygusal anlar yaşayan ve Anneler Günü'nün kendisi için buruk geçtiğini Kürtçe anlatan İlbaş, "Oğlum en küçük çocuğumdu. Diğer çocuklarım ayrıydı o bize bakıyordu. Vatanı için şehit oldu. Allah, devletimizi var etsin. Allah, devleti başımızdan eksik etmesin. İyi ki devletimiz var. Allah devletimizi ve İslamiyet'i daim etsin. Oğlumu çok özlüyorum. Oğlum çok iyi bir insandı. Bana, kıyamette oğlumu göreceğimi söylüyorlar fakat görür müyüm bilemiyorum. Keşke oğlum sağ olsaydı, bugün yanıma gelseydi ve onu görseydim" dedi. - SİİRT