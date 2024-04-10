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Düzce Valisi Selçuk Aslan, şehit Musa Güneş'in annesini bayramda ziyaret etti

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, 1995 yılında Hakkari'de şehit düşen P. Onb. Musa Güneş'in annesine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Düzce'de Ramazan Bayramı'nda şehit aileleri yalnız bırakılmadı. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve beraberindeki heyet, 1995 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı Musa Güneş'in ailesine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Vali Aslan, "Şehitlerimizin ailelerine olan ziyaretimiz, Ramazan Bayramı'nın manevi değerlerini daha da güçlendirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine sağlık, huzur ve sabır diliyorum" ifadelerini kullanarak bayramlarını kutladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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