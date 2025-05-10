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Şehit annesine anlamlı ziyaret

Şehit annesine anlamlı ziyaret
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş, öğretmenler ve temsili öğrenciler, Anneler Günü dolayısıyla ojula ismini veren şehit Esin Akay'ın annesi Hediye Akay'ı evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş, öğretmenler ve temsili öğrenciler, Anneler Günü dolayısıyla ojula ismini veren şehit Esin Akay'ın annesi Hediye Akay'ı evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit annesi Hediye Akay, "Oğlum 1998 yılında şehit oldu. Onun adına elimizin emeğiyle okul yaptırdık. Orada okuyan tüm çocuklarımız bizim için birer 'Esin'" dedi.

Ziyaret sırasında Hediye Akay ve eşi Mustafa Akay, okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.

Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş, "Vatan için evladını şehit veren ve oğlunun ismiyle okul yaptıran değerli büyüklerimizi ziyaret ederek, Hediye annemizin Anneler Günü'nü kutladık. Mustafa abimize ve Hediye annemize Allah'tan sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarete öğretmenler Ayşe Betül Yıldızhan ve Tuğba Sürücü de eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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