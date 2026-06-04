Bilecik'te şehit annesi Yaşariye Çetin son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1995 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde askerlik görevini yaptığı sırada meydana gelen trafik kazasında şehit olan İsmail Çetin'in annesi Yaşariye Çetin'in cenaze törenine katıldı. Merhume Yaşariye Çetin için Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Çarşı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine katılan Vali Faik Oktay Sözer, şehidin ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Yaşariye Çetin'in naaşı, Gölpazarı Reşadiye Mahallesi Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Vali Sözer, merhumeye Allah'tan rahmet dileyerek, başta şehit İsmail Çetin'in ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı