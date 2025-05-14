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Şehit anneleriyle anlamlı buluşma

Şehit anneleriyle anlamlı buluşma
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl şehit anneleri ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl şehit anneleri ile bir araya geldi.

Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen kahvaltı programında duygusal anlar yaşanırken, şehit annelerine yönelik anlamlı mesajlar verildi.

Programda konuşan Vali Aygöl, şehit annelerinin sabır ve fedakarlık timsali olduğunu vurgulayarak, "Sevgisiyle büyüten, duasıyla ayakta tutan, varlığıyla güç veren tüm annelerimize sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, program boyunca annelerle tek tek ilgilenerek onlara teşekkürlerini iletti. Şehit anneleriyle bir arada olmaktan büyük onur duyduklarını belirten Aygöl çifti, bu özel günün anlamına dikkat çekti.

Etkinlikte birlik ve dayanışma vurgulanırken, şehit annelerinin toplumdaki değerine dikkat çekildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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