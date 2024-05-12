Hedef Kızılelma Derneği ve Turan Devletleri Teşkilatı tarafından şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı

Hedef Kızılelma Derneği ve Turan Devletleri Teşkilatı Adıyaman İl Başkanlığı tarafından şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı.

Anneler Günü dolayısıyla Hedef Kızılelma Derneği ve Turan Devletleri Teşkilatı Adıyaman İl Başkanlığınca şehit annelerine yönelik bir program düzenlendi. Program çerçevesinde şehit anneleri tek tek ziyaret edilerek, Anneler Günü kutlandı. Şehit anneleriyle sohbet edip, sorun ve sıkıntılarını dinleyen Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, "Başta vatan uğrunda evlatları şehit olan şehit anneleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Bir anne, bir milletin kaderini ve tüm dünyayı değiştirebilir. Her sarıldığımda dünyalarımızı sevgisi ile değiştiren her anaya sarılmayı, vefayı, saygıyı ve baş üstünde tutulmayı hak etmektedir. Bu vesileyle annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN