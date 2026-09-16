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Şehit ailesine vefa ziyareti

Şehit ailesine vefa ziyareti
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, şehit ailesine vefa ziyaretinde bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, şehit ailesine vefa ziyaretinde bulundu.

Çağlar, Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Polis Memuru Kazım Esmer'in babası Mehmet Esmer'i ziyaret etti. Şehit babasıyla bir süre sohbet eden Çağlar, hal ve hatırını sorarak herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Ziyarette şehit Kazım Esmer rahmet ve minnetle anılırken, şehit ailelerinin her zaman devletin ve emniyet teşkilatının yanında olduğu ifade edildi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin her zaman yanındayız. Kahraman şehidimiz Kazım Esmer'i rahmet ve minnetle anıyor, ailesine sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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